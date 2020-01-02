الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في ذمة الله

إنتقلت إلى رحمة الله، الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية، أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والحدث.

وتوفيت الإعلامية، في بيتها بدبي بالإمارات العربية المتحدة، عن عمر ناهز الـ51 سنة.

واحتفلت الراحلة برأس السنة الميلادية في دبي أول أمس، ونشرت تغريدة على صفحتها بتويتر مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: “يا رب يكون عام خير على الجميع .. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

وفي حدث حزين مع بداية 2020، وقع خبر وفاة الإعلامية اللبنانية كالصاعقة على محبيها في مختلف أنحاء العالم العربي.

وفقد لبنان واحدة من أهم مقدمات البرامج السياسية.

ونعى الفقيدة، العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات مؤثرة، بالإضافة إلى إنتشار صورها، من عدة أحداث كانت قد غطتها، خلال مسيرتها الإعلامية.

وغطت الإعلامية الراحلة، أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية عام 2004.

كما قامت الإعلامية اللبنانية الراحلة، بحوار مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث كان ضيف برنامج “حدث اليوم”، في 22 أكتوبر 2019.