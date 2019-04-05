الإعلامي أنور مالك : إحذروا من المحرّضين على الجيش فهو أمان لمطالبكم وأمن وطنكم

حذر الإعلامي الجزائري أنور مالك والمقيم بالخارج من المحرّضين على الجيش الوطني الشعبي فهو أمان لمطالبكم وأمن وطنكم.

ونشرعبر صفحته على الفيسبوك، حذاري من المروجين لنظرية المؤامرة المطلقة على حراككم التاريخي فلن تزيد إلا في تزايد وتكالب الخصوم عليكم.

واضاف إحذروا من النافخين في الروح الانتقامية فهي الوباء القاتل لكل مرحلة انتقالية ولمثبّطين لعزيمتكم فقد صنعتم بسلميتكم ووعيكم ما أذهل العالم

وأيضا من المصفّين لحساباتهم فهمهم رواسب ماضيهم ولا يهمهم أصلا مستقبلكم.

وكذا من المغامرة أيها العاقلون في أعلى هرم المسؤولية فالجزائر العظيمة تستحق قرارات أخرى أكثر جرأة منكم.