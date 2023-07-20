الإعلامي البريطاني بيرس مورغن يعلق على رحيل محرز

تفاعل الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورغن، مع الأنباء المتداولة بشأن رحيل الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، نحو الأهلي السعودي.

وعلق بيرس مورغن، عبر تويتر، أمس الأربعاء، على تغريدة للصحفي ديفيد أوستين، الذي أعلن عن حسم الصفقة:”أخبار عظيمة.. مانشستر سيتي أصبح أضعف الآن”.

يجدر الإشارة، أكدت العديد من التقارير من حسم الأهلي صفقة إنتقال لاعب الخضر لصفوفه، بعقد مدته 3 سنوات قابلة للتجديد لموسم رابع ومقابل 30 مليون أورو بالإضافة لخمس ملايين كإضافات.