الإعلامي الحكومي بغزة: 70 بالمائة من سكان القطاع باتوا نازحين قسرا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وأضاف المكتب، اليوم الثلاثاء، أن 2.3 مليون نسمة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات. مشيرا إلى أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10,022 شهيدا على الأقل. بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة منذ السابع أكتوبر الماضي.