الإعلامي جمال ريان: الجزائر شعبا و دولة الأكثر تضامنا مع فلسطين

اعتبر الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان أن الجزائر من البلدان الأكثر تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وغرّد جمال ريان عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:”لم أرى نظاما أو شعبا ذو كرامة وانفة في المغرب العربي الكبير تجاه قضايا الأمة وقضية فلسطين أكثر من الجزائر.

وأضاف:” بلد ملايين الشهداء والمواقف المشرفة ..فعلا الكرامة والشهامة قبل كل شيء…والله انني احبكم يا جزائرين ، الله ينصركم.”

“الإعلامي جمال ريان يقصف المخزن: “لن ننسى يا مغاربة منكم لله وعند الله تجتمع الخصوم

كما قصف الإعلامي جمال ريان نظام المخزن بالثقيل بعد إستقبالهم لوزير الدفاع الكيان الصهيوني قاتل أطفال غزة بيني غانتس. أين وقع إتفاقية تعاون أمنية وعسكرية مع المخزن.

وعلّق جمال ريان عبر حسابه على التويتر آه من هذا الزمن الاسود الذي توقع فيه دولة عربية تدعي العروبة والاسلام اتفاقيات امنية وعسكرية مع جنرال صهيوني سارق وقاتل لاطفال فلسطين.”

وواصل الإعلامي الفلسطيني متحسرا: “لن ننسى يا مغاربة، منكم لله، وعند الله تجتمع الخصوم، المغرب، فلسطين، الجزائر، المغرب العربي”.

ووقع اليوم وزير الكيان الهيوني خلال زيارته إلى الرباط ، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.

وسط تنديد وغضب الشغب المغربي الرافض للتطبيع وكذا الشعوب العربية التي وصفت ماقام به المخزن بالخيانة للقضية الإسلامية العربية.

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أعلن الكيان الصهيوني، أن وزير دفاعه بيني غانتس، وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.

وجاء الإعلان على لسان متحدث باسم وزارة دفاع الكيان الصهيوني –حسب ما نقله موقع روسيا اليوم-. كما تأتي المذكرة على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن بالصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى.

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