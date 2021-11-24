“الإعلامي جمال ريان يقصف المخزن: “لن ننسى يا مغاربة منكم لله وعند الله تجتمع الخصوم

قصف الإعلامي جمال ريان نظام المخزن بالثقيل بعد إستقبالهم لوزير الدفاع الكيان الصهيوني قاتل أطفال غزة بيني غانتس. أين وقع إتفاقية تعاون أمنية وعسكرية مع المخزن.

وعلّق جمال ريان عبر حسابه على التويتر آه من هذا الزمن الاسود الذي توقع فيه دولة عربية تدعي العروبة والاسلام اتفاقيات امنية وعسكرية مع جنرال صهيوني سارق وقاتل لاطفال فلسطين.”

وواصل الإعلامي الفلسطيني متحسرا: “لن ننسى يا مغاربة، منكم لله، وعند الله تجتمع الخصوم، المغرب، فلسطين، الجزائر، المغرب العربي”.

ووقع اليوم وزير الكيان الهيوني خلال زيارته إلى الرباط ، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن. وسط تنديد وغضب الشغب المغربي الرافض للتطبيع وكذا الشعوب العربية التي وصفت ماقام به المخزن بالخيانة للقضية الإسلامية العربية.

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أعلن الكيان الصهيوني، أن وزير دفاعه بيني غانتس، وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.

وجاء الإعلان على لسان متحدث باسم وزارة دفاع الكيان الصهيوني –حسب ما نقله موقع روسيا اليوم-. كما تأتي المذكرة على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن بالصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى.

وتوجه وزير الدفاع الصهيوني، “بيني غانتس” للمغرب بزيارة تعتبر الأولى من نوعها لوزير دفاع الكيان الصهيوني على الأقل بصفة علانية. وهو المعروف عنه بأنه مقل في تنقلاته للخارج باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، لأسباب يعتقد بأنها أمنية بالدرجة الأولى.

وتحدثت مصادر إعلامية أوروبية عن إمكانية الاتفاق أيضا على تسليم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للمغرب. إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية للتصنت والاستعلامات والتنسيق وتبادل المعلومات.

حملات في المغرب رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني

وأطلقت جمعيتان مغربيتان، اليوم الثلاثاء، حملة رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، المرتقبة غدًا إلى البلاد. وجاءت الحملات وفق بيانين لكل من جمعية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” غير حكوميان.

كما قال بيان الجبهة المغربية، إنها “تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني للمغرب”. ودعت الجبهة الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية ومواطني البلاد، إلى المشاركة بوقفة احتجاجية رفضا لزيارة غانتس، الأربعاء، أمام برلمان البلاد بالرباط.

وأشارت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، أنها تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني، دون تفاصيل أكثر. كما أطلقت المنظمتان وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “لا مرحبا بالقاتل غانتس”، حسب البيانين.

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