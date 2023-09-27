الإعلامي لخضر بريش يلتحق بشبكة SSC السعودية

أعلنت الشركة الرياضية السعودية SSC، اليوم الأربعاء، عن إنضمام الإعلامي والمقدم الجزائري لخضر بريش إلى طاقم عملها.

ورحبت القناة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة X بالإعلامي لخضر بريش بإعلان رسمي جاء على النحو التالي:”قنوات SSC الرياضية تعلن عن انضمام المقدم الرياضي المتميز لخضر بالريش لطاقم عملها كمدير تحرير وكبير المقدمين”.

و للإشارة، ستضاف هذه المحطة الجديدة للإعلامي لخضر بريش لسجله المميز بعد أن سبق وأن خاض عدة تجارب أبرزها بشبكة بيين سبورت وقناة الجزيرة وقناة MBCK، والإذاعة الوطنية والتليفيزيون العمومي.