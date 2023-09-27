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الرياضة

الإعلامي لخضر بريش يلتحق بشبكة SSC السعودية

بقلم فيصل زيان بوزيان
الإعلامي لخضر بريش يلتحق بشبكة SSC السعودية
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أعلنت الشركة الرياضية السعودية SSC، اليوم الأربعاء، عن إنضمام الإعلامي والمقدم الجزائري لخضر بريش إلى طاقم عملها.

ورحبت القناة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة X بالإعلامي لخضر بريش بإعلان رسمي جاء على النحو التالي:”قنوات SSC الرياضية تعلن عن انضمام المقدم الرياضي المتميز لخضر بالريش لطاقم عملها كمدير تحرير وكبير المقدمين”.

و للإشارة، ستضاف هذه المحطة الجديدة للإعلامي لخضر بريش لسجله المميز بعد أن سبق وأن خاض عدة تجارب أبرزها بشبكة بيين سبورت وقناة الجزيرة وقناة MBCK، والإذاعة الوطنية والتليفيزيون العمومي.

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