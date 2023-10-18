الإعلام الحكومي بغزة: مجزرة مستشفى المعمداني تعدّ مجزرة القرن الواحد والعشرين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني تعدّ مجزرة القرن الواحد والعشرين، مؤكدا أنها امتداد لجرائم الاحتلال منذ نكبة شعبنا عام 1948م.

وأوضح ذات المصدر أن هناك انتشال لأشلاء من موقع مجزرة المستشفى المعمداني التي تعمّد الاحتلال استهدافها. بشكل مباشر والمدنيين النازحين إليها منتهكاً كل الأعراف والقوانين الدولية وما يسمى أخلاق الحرب.

مضيفا “لا يمكن توصيف ما جرى إلا بالمحرقة..وتثبت هذه الجريمة للعالم أن الاحتلال لن يتوقف عن القتل والدمار. ولا زالت شهيته مفتوحة لمزيد من المجازر دون خشية من عقاب أو محاسبة أو لوم”.

وبخصوص الوضع الإنسانس السائد في غزة قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ” بتنا أمام مشهد خاتمة هذه النكبة الإنسانية بنفاد المواد الحياتية الأساسية وبتوقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة”.

من جهة أخرى، فلسطين : شهدت محافظة طولكرم إضراب شاملا تنديداً بمجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.