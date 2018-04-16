 الإعلان عن مسابقة للإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن مسابقة وطنية على أساس الإختبارات لدورة 2018 لفائدة 120 تلميذا.

وأشار البيان الذي نشرته المدرسة على موقعها الرسمي،فإنه على كل الراغبين بالإلتحاق أنه بإمكانهم التسجيل لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية.

وهذا ابتداءا من تاريخ:16/04/2018 والى غايى 07/05/.2018

وأشار البيان،أن الإختصاصات المطلوبة تتمثل في ليسانس في الحقوق،العلوم الإقتصادية،المناجمت،علوم التسيير،العلوم التجارية.

إضافة الى الحاصلين على ليسانس في العلوم السياسية،فرع تنظيم إداري.

وأشار ذات البيان أنه يمكن الإطلاع على جميع المعلومات وإستمارات الترشح على الموقع الإلكتروني للمدرسة: http://www.ena.dz