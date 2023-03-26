الإعلان عن موعد إنعقاد القمة العربية المقبلة

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأحد، عن موعد إنعقاد القمة العربية المقبلة والتي ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيان لجامعة الدول العربية، فأنه “من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالرياض في 19 ماي المقبل”.

وأكدت أن ذلك الموعد أعلن “عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة. وإفادة السعودية بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه”.

هذا وستسبق القمة، عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهيداً لانعقادها على مدار 5 أيام.

وعقدت آخر قمة عربية بالجزائر في نوفمبر الماضي والتي عرفت نجاحا كبيرا.

وستكون قمة الرياض المقبلة هي القمة رقم 50 في تاريخ قمم الجامعة العربية على مدار 77 عاماً.

ومنذ أول قمة انعقدت بمصر عام 1946 وحتى قمة الجزائر، جاءت القمم العربية على نحو 31 قمة عادية و14 قمة طارئة و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية.