الإعلان عن نتائج إمتحان البيام

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مساء اليوم الأحد، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، دورة جوان 2021. وتم الإعلان عن النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz . كما تم الإعلان عن النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر فضاء الأولياء: https://tharwa.education.gov.dz .

هذا وتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين، والمقبولين في السنة الأولى ثانوي، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي إجتاز تلاميذها الإمتحان. وأعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن نسبة النجاج الوطنية، في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 للمتمدرسين، حيث بلغت 64.46 بالمائة. وبلغ عدد المترشحين المسجلين للامتحان 625405، بينما وبلغ عدد المترشحين الحاضرين 620583 من بينهم 400053. فيما قدرت نسبة النجاح الوطنية 64.46 بالمائة، أما عدد الناجحين بتقدير فقد بلغ 216539.

أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 452144، بنسبة 72.86بالمائة. ومقارنة بالنتائج المسجلة في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 بتلك المسجلة في دورة 2019، تبين تحسنا بنسبة 9 بالمائة، رغم الظروف الاستثنائية للتمدرس خلال السنة الدراسية 2020/2021.

وتقدمت وزارة التربية بتهانيها الصادقة لكل المقبولين في السنة الأولى ثانوي، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي. كما شكرت كل أعضاء الأسرة التربوية على جهودهم التي بذلوها طيلة السنة الدراسية، في مرافقة التلاميذ ورفع مستوى الآداء وتحسين خدمة التربية من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.