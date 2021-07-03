الإعلان عن نتائج “البيام” غدا الأحد

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الإعلان عن نتائج “البيام” غدا الأحد صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات اليوم السبت، إن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، سيكون يوم غد الأحد، إبتداءً من الساعة الرابعة مساءً.

وحسب بيان للديوان الامتحانات والمسابقات، فإن إعلان نتائج المترشحين الأحرار والمتمدرسين سيكون عبر موقع الديوان.بينما سيكون إعلان نتائج المترشحين المتمدرسين عبر فضاء الأولياء، وعلى على مستوى كل المتوسطات.

بيان


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