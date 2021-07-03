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الإعلان عن نتائج “البيام” غدا الأحد
صورة من الأرشيف
وحسب
بيان للديوان الامتحانات والمسابقات، فإن إعلان نتائج المترشحين الأحرار والمتمدرسين سيكون عبر موقع الديوان.بينما سيكون إعلان نتائج المترشحين المتمدرسين عبر فضاء الأولياء، وعلى على مستوى كل المتوسطات.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1016905
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