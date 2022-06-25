الإعلان عن نتائج الدورة الثانية للتأهيل الجامعي بعد الطعون

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن نتائج الدورة الثانية للتأهيل الجامعي، وذلك بعد الطعون المقدمة في النتائج السابقة.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، قائمة الأساتذة المحاضرين قسم “ب”. والأساتذة الباحثين قسم “ب” المؤهلين للحصول على التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر قسم “أ”. وأستاذ بحث قسم “أ” حسب الترتيب الاستحقاقي بعنوان اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي للشرق والوسط بعد الطعون.

https://web.facebook.com/mesrs.dz/posts/399432712219709

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