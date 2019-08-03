الإعلان عن نتائج توجيه حاملي “الباك” الجدد اليوم

الوطني
  • -
  • 0
الإعلان عن نتائج توجيه حاملي “الباك” الجدد اليوم
بقلم فوزية مسعدي

ينشط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد مساء اليوم السبت، ندوة صحفية بمقر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.

وستُخصص الندوة الصحافية للحديث عن نتائج عمليات التوجيه الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد.
وسيتمكن المتحصلون الجدد على البكالوريا مساء اليوم، من التعرف على نتائج توجيهاتهم بعد الانتهاء من معالجة الرغبات على موقع www.orientation.dz.
وستخصص المرحلة الثانية التي تمتد بين 4 و17 أوت للتأكيد أو إعادة التوجيه أو إجراء المقابلات أو الامتحانات بالنسبة للشعب المعنية ثم فتح تسجيلات الخدمات الجامعية من الثامن إلى 17 أوت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684082

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com