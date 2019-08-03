الإعلان عن نتائج توجيه حاملي “الباك” الجدد اليوم

ينشط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد مساء اليوم السبت، ندوة صحفية بمقر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.

وستُخصص الندوة الصحافية للحديث عن نتائج عمليات التوجيه الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وسيتمكن المتحصلون الجدد على البكالوريا مساء اليوم، من التعرف على نتائج توجيهاتهم بعد الانتهاء من معالجة الرغبات على موقع www.orientation.dz.

وستخصص المرحلة الثانية التي تمتد بين 4 و17 أوت للتأكيد أو إعادة التوجيه أو إجراء المقابلات أو الامتحانات بالنسبة للشعب المعنية ثم فتح تسجيلات الخدمات الجامعية من الثامن إلى 17 أوت.