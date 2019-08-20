الإفراج عن أجزاء السيارات.. وزارة الصناعة والمناجم توضح

كشف مصدر رسمي مقرب من وزارة الصناعة والمناجم أن قرار الإفراج عن أجزاء السيارات CKD-SKDالمحجوزة بالموانئ يشمل السيارات النفعية والسياحية معا.

وحسب ذات المصدر فإن يتعلق الأمر بـ TMC لمجمع طحكوت سوفاك ڨلوبال ڨروب والمتكون من علامة هيونداي أندوستري.

ويشمل أيضا وكيا الجزائر ومجمع معزوزي، بيجو، بايك، إفيكو.

وجاء قرار الإفراج فالمتعاملون الذين تحصلوا على ترخيص من المجلس الوطني للإستثمار يمكنهم إخراج سلعتهم وجمركتها دون دفع الرسوم والأعباء الجبائية.

بينما الذين لم يتحصلواعلى ترخيص يتوجب عليهم دفع الحقوق والأعباء الجبائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها

وسيستلم وكلاء السيارات إستدعاءات من طرف المصالح الجهوية لجمركة حاوياتهم وسلعتهم قريبا حسب نفس المصدر.