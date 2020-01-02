تم اليوم الخميس، الإفراج عن الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد.

وسيحاكم الجنرال بن حديد، بتاريخ 5 مارس في حالة إفراج.

ودخل الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، مستشفى مصطفى باشا، بسبب تدهور صحته.

وكانت إدارة سجن الحراش،أين يتواجد الجنرال المتقاعد منذ عدة أشهر، قد قامت بنقل اللواء المتقاعد، في حالة حرجة إلى المستشفى.

وكان بن حديد قد تم إيداعه الحبس المؤقت، في منتصف شهر ماي الماضي، بعدما وُجهت له تهمة محاولة إضعاف معنويات الجيش.

وقيل إن سبب مقاضاة المجاهد واللواء متقاعد، هو رسالة مفتوحة كتبها ونشرها على صفحات جريدة وطنية.