الإفراج عن شقيق محمد بايري ورفع الرقابة القضائية عن زوجة طحكوت

أفرج اليوم قاضي التحقيق بالغرفة 12 بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد عن شقيق رجل الأعمال صاحب مجمع إيفال محمد بايري

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أونلاين” نقلا عن مصادر قضائية فإن المدعو جيلالي بايري وهو شريك في مجمع إيفال مع شقيقه قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى من قاضي التحقيق المكلف بالقضية.

وأضافت ذات المصدار بأن هذا القرار جاء بعد قرب انتهاء التحقيق في القضية وبعد اطلاع قاضي التحقيق على المستندات والوثائق اللازمة والتي أثبتت براءة المعني من التهم ليتم اخلاء سبيله اليوم من سجن الحراش.

وتجدر الإشارة إلى ان بايري وشقيقه و ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك المدعو فارس سلال و أزيد من 10 إطارات بوزارة الصناعة قد تم إيداعهم سجن الحراش شهر جويلية المنصرم بتهم تبديد المال العام استغلال نفوذ أعوان الدولة.

بالموازاة مع ذلك كشفت مصادر “النهار اونلاين” عن استفادة زوجة رجل الأعمال محي الدين طحكوت من انتفاء وجه الدعوى ورفع الرقابة القضائية التي كانت موضوعة فيها منذ شهر جوان المنصرم.

وحسبما اكدته ذات المصادر فإن قرار قاضي التحقيق جاء بعد اطلاعه على المستندات المقدمة من دفاع المتهمة والتي أكدت بأن لاعلاقة لها بالعقود أو بتسير المؤسسات التابعة لزوجها.