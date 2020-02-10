الإفراج عن لويزة حنون و15 سنة سجنا نافذا لكل من الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق

حكم مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، على زعيمة حزب العمال لويزة حنون بالحبس 3 سنوات منها 9 أشهر حبسًا نافذًا.

وأسقط مجلس الإستئناف العسكري تهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة عن لويزة حنون، فيما وجّه لها تهمة عدم الإبلاغ عن الإجتماع المشبوه.

كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري أحكامه ضد المتهمين الثلاثة في القضية، وهم الفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم “التوفيق” والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، إلى جانب اللواء المتقاعد عثمان طرطاق المعروف باسم “البشير”.

وجاءت الأحكام ضد المتهمين الثلاثة، على نحو يؤيد الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالمحكمة العسكرية، وهي 15 سنة سجنا لكل المتهمين الثلاثة.

وتتواجد لويزة حنون في السجن منذ 9 ماي الماضي، وهو ما يعني أنها قضت 9 أشهر ويوم واحد، داخل السجن، ما يعني أنها قضت كامل مدة محكوميتها.

ومن المرتقب أن يجري الإفراج عن حنون في وقت لاحق من الليلة الإثنين، أو فجر الثلاثاء.