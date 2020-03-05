الإمارات تجلي رعايا عدد من الدول من مقاطعة هوباي الصينية إلى المدينة الإنسانية بأبو ظبي

أعطى خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توجيهات لمحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تقضي بإجلاء رعايا عدد من الدول الصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد – 19” وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى “المدينة الإنسانية” في أبوظبي.

وجاءت هذه التوجيهات في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في مد يد العون والمساعدة في الظروف الصعبة.

وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، والتي ضمت عدد 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة حيث شارك في عملية الاجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الانساني والتطوعي.

كما تم تجهيز “المدينة الإنسانية” في أبوظبي بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً،

وستوفر للمعنيين منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، لتنظيم عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية من أجل احتواء انتشار الفيروس.