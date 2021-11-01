الإمارات تستأنف رحلاتها نحو الجزائر

أفادت، خطوط طيران الإمارات اليوم الاثنين، أنها سوف تستأنف خدماتها إلى الجزائر اعتباراً من 9 نوفمبر الجاري. كما أشارت الجوية إلى أن الرحلات ستكون بمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة.

ويعزز استئناف الرحلات إلى الجزائر شبكة طيران الإمارات الأفريقية إلى 21 وجهة، كما يمثل استعادة كاملة لعمليات الناقلة بشمال أفريقيا. وتواصل طيران الإمارات، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر وتنامي الطلب، تطوير خططها لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء إفريقيا.

في حين تشغل حالياً 114 رحلة أسبوعياً إلى القارة، ويمكن للأشخاص الذين يسافرون من الجزائر وإليها، السفر بأمان إلى دبي. أو مواصلة رحلاتهم عبرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وغرب آسيا.

كما ستضمن طيران الإمارات الجزائر العاصمة، رحلتين أسبوعياً، يومي الثلاثاء والخميس، وستكون رحلة العودة إلى دبي عبر تونس العاصمة. واعتباراً من 9 نوفمبر الجاري، ستغادر الرحلة “ئي كيه 757” مطار دبي في 9:30 صباحاً وتصل الجزائر 2 بعد الظهر.

أما رحلة العودة “ئي كيه 758″، فتقلع من مطار هواري بومدين في 5 مساءً، وتصل لمطار قرطاج التونسي 6:20 مساءً. ثم تقلع منه إلى دبي على 7:20 مساءً، لتحط في مطار دبي على 3:55 من صباح اليوم التالي.

يمكن حجز التذاكر على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات ومكاتب مبيعات طيران الإمارات، عبر وكلاء السفر المعتمدين ووكلاء السفر عبر الإنترنت.

الإمارات تتيح لزوارها الاستمتاع بمعرض إكسبو 2020

وتتيح دبي لزوارها حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع،بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والاستمتاع بالخبرات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات. بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والعروض الحية وغيرها.

كما يستطيع رواد المعرض،زيارة أجنحتهم الوطنية لتذوق أطعمتهم التقليدية، وأجنحة الدول المشاركة البالغ عددها 190 لتجربة ثقافات أخرى وعروض مميزة. أو زيارة مختلف الأجنحة الخاصة للإطلالة على المستقبل والابتكارات التي ستحدث فرقاً في عالم الغد. وتقدم طيران الإمارات لزوار دبي أو عبرها خلال الإكسبو بطاقة دخول إلى إكسبو ليوم واحد مجاناً مقابل كل تذكرة طيران.

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