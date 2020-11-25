الإمارات تعلق منح التأشيرة للجزائريين ومواطني 12 دولة

أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وحسبما نقلته وكالة رويترز، فإنه من بين الدول إيران وسوريا والصومال.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع واطلعت عليها وكالة رويترز، أنه بدأ العمل بالقرار يوم 18 نوفمبر الفارط.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.