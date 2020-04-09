الإمارات للشحن الجوي توسع شبكة خطوطها وعملياتها لنقل السلع الأساسية

أكدت الإمارات للشحن الجوي مجدداً، التزامها بتسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي كورونا.

واتخذت الشركة، سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن لربط مزيد من الوجهات العالمية.

وتشغل الناقلة حالياً رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حالياً 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينج 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة

و 38 وجهة بطائرات الركاب البوينج 777-التي تصل طاقتها إلى 50 طناً.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: “لا يزال الشحن الجوي الوسيلة الأسرع لنقل الإمدادات الأساسية للدول الأكثر حاجة إليها”

وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 أفريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب.

كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي جميع عمليات مناولة الشحنات في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك بهدف ضمان سلاسة سير العمليات وخفض التكاليف.

وشغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب.

وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر أفريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية.

ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار.

هذا ويعمل فريق الإمارات للشحن الجوي في مقر الناقلة الرئيس بدبي وحول العالم على مدار الساعة، لضمان النقل الآمن والفعال للشحنات على الرغم من الظروف الحالية.

وقال نبيل سلطان: “يلتزم فريق عملنا، في ظل هذه الظروف الحرجة، بضمان نقل الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم”.

وتمكن فريق الإمارات للشحن الجوي في كراتشي من كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر حجم شحنة تم تحميلها في عنابر الشحن السفلية على طائرة ركاب من طراز بوينج 777-300ER.

وقد ساعد الفريق في نقل نحو 62 طناً من المواد الغذائية بما في ذلك الخضار والأسماك واللحوم على رحلة واحدة متجهة إلى دبي.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية عبر العالم.

كما نقلت ما يزيد على 3000 طن من الإمدادات الطبية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 عبر العالم.