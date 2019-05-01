الإمبراطور ناروهيتو يعتلي رسميا عرش اليابان 

إعتلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو 59 عام العرش، غداة تخلي والده عن العرش.

ليصبح بذلك رسميا الامبراطور الـ126 لليابان، في إحتفال رسمي أقيم اليوم الأربعاء.

حيث تسلم ناروهيتو شارات الإمبراطورية المقدسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته كإمبراطور وهي سيف ومرآة وجوهرة.

وهذا خلال الاحتفال القصير الذي استمر ست دقائق فقط

وفي أول خطاب له بعد جلوسه على العرش تعهد الإمبراطور الجديد الوقوف دوما “إلى جانب الشعب”.

ويذكر أن والد ناروهيتو إمبراطور اليابان أكيهيتو، قد إختتم أمس الثلاثاء مراسيم التنحي.

متخليا بعد ثلاثين عاما في الحكم عن عرش الأقحوان لصالح ابنه، وهو التنحي الأول في اليابان منذ أكثر من قرنين.