الإنتخابات الرئاسية يوم الخميس 4 جويلية

ستنظم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 4 جويلية 2019، بعدما استدعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة.

وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات

الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: “وقع عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أفريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019”.