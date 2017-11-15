الإنتخابات في إقليم كاتالونيا ستجرى في موعدها

ستجرى إنتخابات برلمان إقليم كاتالونيا في إسبانيا الشهر القادم،بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزارء الإسباني ماريانو راخوي.

راخوي،قال للإذاعة الإسبانية،أن سكان الإقليم مدعوون بكثافة لضمان عدم فوز الجماعات المنادية بالإنفصال والداعمة للإستقلال.

كما دعا الأحزاب المؤيدة للمشاركة بقوة،من أجل بقاء إقليم كاتالونيا تحت السيادة الإسبانية.

ماريانو راخوي،أكد أن دعاة الإنفصال،خدعوا الكتالونيين،بعد إعلانهم الإستقلال من جانب واحد.

أعضاء من الحكومة الكاتالونية مايزالون في السجون،بعد ما وصف إجرائهم للاستفتاء بالغير الدستوري،بحسب الحكومة المركزية في مدريد.

كارليس بوتشيمون،رئيس الإقليم هرب الى بلجيكا،وهو اليوم يريد الترشح للانتخابات،ويأمل في تشكيل تحالف انفصالي مع حزب يساري.