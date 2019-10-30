الإنتهاء رسميا من التصديق على الوثائق الموجهة للخارج بداية من الأحد المقبل

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإلغاء النهائي لإجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للإستعمال خارج الوطن.

وأفادت الدائرة الإدارية لسيدي امحمد عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها تلقت برقية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأضافت في إعلان لها، أن البرقية المؤرخة في 16 أكتوبر الفارط، حددت تاريخ 03 نوفمبر 2019 للإنطلاق في هذا الإجراء.

كما نصت على تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة الإلغاء النهائي لإجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للإستعمال خارج الوطن

خاصة وأن التصديق كان على مستوى الولاية، المقاطعات الإدارية والدوائر.

من جهتها أعلنت الدائرة الإدارية لجميع المواطنين المعنيين بعملية التصديق على الوثائق، التوجه مباشرة إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ 03 نوفمبر المقبل.