الإنجليز يصفون رغبة برشلونة في ضم محرز بالسرقة !

كشف موقع “فوتبول لندن” أن برشلونة الإسباني يُريد خطف، رياض محرز، من بين أنياب، تشيلسي الانجليزي.

الموقع البريطاني قال في تقرير مُطول:“تشيلسي محظور حاليا من إجراء أي صفقات في الصيف، لكن كل ذلك قد يتغير”.

كما أضاف الموقع:”برشلونة يُريد الاستفادة من هذه الفرصة، هم مهتمون بهدف تشيلسي محرز”.

“قبل مُعاقبة أبراموفيتش، كان البلوز يُحضرون عرضًا للنجم الدولي الجزائري، لم يكن الأمر بمثابة مفاجأة”.

وختم المقال:“على الرغم من أن إدارة برشلونة تضع رافينها خيارها الأول، إلا أنهم سعداء أيضًا بإخراج محرز من أيدي بيب غوارديولا”.

كما وصف كاتب التقرير رغبة البلوغرانا في خطف محرز من البلوز بالسرقة المطلقة.