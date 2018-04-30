الإنطلاق في إجلاء المحاصرين في كفريا والفوعة بسوريا

بدأت الحافلات الخاصة بالوفود،إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف ادليب،لإخراج المحاصرين،بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري ومسلحي مخيم اليرموك،جنوبي دمشق.

وذكر موقع روسيا اليوم،أن 20 حافلة دخلت اليوم إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف ادلب،لإجلاء 1200 شخص.

ومن جهة ثانية دخلت حوالي 15 حافلة إلى مخيم اليرموك، ويلدا جنوبي دمشق، لترحيل المسلحين عنهما.

للإشارة، تم الإتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة المنتشرة في مخيم اليرموك على خروجهم إلى ادلب مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة.