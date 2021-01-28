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الإيقاع بشابين متلبسين بمحاولة حرقة من شاطئ عين الترك بوهران

أخبار الجزائر
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الإيقاع بشابين متلبسين بمحاولة حرقة من شاطئ عين الترك بوهران
بقلم ع. بن قويدر

تمكنت عناصر من أمن وهران، من إحباط محاولة إبحار سري لشخصين يبلغان من العمر 26 و29 سنة من احدى شواطئ عين الترك.

أين كانا يخططان لهجرة غير شرعية إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط عبر قارب صلب ذي محرك بقوة 115حصان.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بانطلاق اشخاص في عملية ابحار سري من إحدى شواطئ عين الترك.

وذلك نحو السواحل الاسبانية، وبعد مراقبة وترصد واسعتين تم توقيف شخصين متلبسين بمحاولة حرقة.

ليتم حجز بحوزتهما قارب صلب بمحرك بقوة 115 حصانا، دلو بسعة 20 لتر من البنزين.

إلى جانب مركبة من نوع “سيتروان” تستعمل في نقل معدات الحرقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=953488

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