الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية. مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.

كما أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من أفراد الشبكة الإجرامية وحجز أكثر من 9 كلغ ومبلغ يفوق 27.4 مليون سنتيم. ومركبات كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بإبرام صفقة بيع وشراء.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف شخصين من أفراد الشبكة على متن مركبتين. كما كانا بصدد إبرام صفقة بيع، حيث وبعد إخضاعهما للتفتيش عثر بداخلها على كمية المخدرات.

واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم. وبعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش تم توقيف باقي أفراد الشبكة وحجز مركبيتن.

إقرأ أيضا:

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدلس من تفكيك جماعة أشرار مختصين في السرقة، ينشطون عبر إقليم ولاية بومرداس.

كما تعود حيثيات القضية إلى شكوتين مقدمتين من طرف مواطنين يقطنان ببلدية بن شود مفادهما تعرض أحدهما للسرقة. وسُرق منه مبلغ مالي يقدر بـ حوالي 550000دج من فئة 2000دج. و الشكوى الثانية تقدم بها شخص تعرض لسرقة 80 عمود حديدي التي تستعمل في تثبيت أشجار الكروم في حقله.

وعلى إثرها تم تفعيل عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات من طرف وحدات الدرك الوطني للوصول إلى المتورطين في الجريمة. كما أسفر التحقيق على توقيف 05 أشخاص متابعين قضائيا مشتبه فيهم وإسترجاع الأعمدة الحديدية.

كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap