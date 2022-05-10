الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية وطنية تنشط على مستوى الغرب والوسط من الوطن مختصة في سرقة المركبات وتزوير محرارات رسمية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من بينهم شخصين محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة مع استرجاع مركبتين ومبلغ يفوق 189 مليون سنتيم إلى جانب 5 هواتف نقالة.

وهي العملية التي تمت بعد شكوى مفادها تعرض سيارته مركونة للسرقة مركبة من قبل مجهولين.

لتباشر ذات المصالح تحرياتها التقنية والعملياتية، حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص لولايات مجاورة تم توقيف أفراد الشبكة.

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