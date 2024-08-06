الإيقاع بـ 4 منظمين لرحلات إبحار سري بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بأمن وهران. من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري. وتهريب المهاجرين إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تمت بعد تكتيف التحريات وتتبع وترصد نشاط أفراد الشبكة. حيث وبعد استصدار إذن بالتفتيش والتوقيف من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. من الإيقاع 4 أشخاص من أفراد الشبكة مسبوقين قضائيا.

وقد أسفرت العملية أيضا عن حجز قاربين، محرك من نوع YAMAHA بقوة 40 حصانا، 3 أجهزة GPS لحديد المواقع الجغرافية. 6 قارورات أكسجين خاصة بالغوص، 6 سترات نجدة، 4 بذلات خاصة بالغطس. 3 سترات غطاسين مع حجز مولد كهربائي من نوع COLTRI. مركبتين ومعدات وأغراض تستعمل في عملية الإبحار السري.