الإيقاف سنة كاملة في حق مسؤولين من الساورة وبسكرة

أنزلت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبات قاسية في حق مسؤولين من شبيبة الساورة، واتحاد بسكرة، بسبب تصريحاتهم الإعلامية، في حق رسميين.

وكشفت الرابطة، أمس الاثنين، بأن اللجنة الانضباطية، قررت إيقاف كل من المدير العام لشبيبة الساورة. بن لخضر مراد، والمكلف بالإعلام، بلحوسيني عبد الوهاب، لسنة كاملة، مع تغريمهما بـ 20 مليون سنتيم.

وسيكون الثنائي ممنوعا من الدخول إلى أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس. طيلة فترة العقوبة، مع منعه من مزاولة كل ما له علاقة بكرة القدم.

كما أوقفت اللجنة الانضباطية المكلف بالإعلام لفريق اتحاد بسكرة. غريري يازيد، سنة كاملة مع تغريمه بـ 20 مليون سنتيم، وسيكون خلالها ممنوعا من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس، مع منعه من مزاولة أي مهام له علاقة بكرة القدم.