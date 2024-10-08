لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد بخصوص التصريحات “اللامسؤولة”

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 3 من البطولة المحترفة، والتي لعبت يومي الجمعة والأحد الماضيين إلى جانب المباريات المؤجلة عن الجولة الـ 1.

وضربت الهيئة الانضباطية بيد من حديد، بخصوص تصريحات اللاعبين والمسؤولين على حد سواء، والتي صنعت الجدل في الفترة الماضية.

وتقرر توجيه انذار للاعب المولودية، المغترب مسوسة أمين، وتغريمه بـ 10 ملايين سنتيم، على خلفية تصريحاته في “الكلاسيكو” أمام الكناري، حينما قال عبارة “منطقة العدو”.

كما وجهت ذات الهيئة، استدعاء أخيرا، لكل من بلخضر مراد، المدير العام لشبيبة الساورة، بالإضافة إلى المسير جبار محمد والمكلف بالإعلام حسين عبد الوهاب والمسير بلمداني رشيد. يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري بداية من الساعة 11:00، بسبب تصريحاتهم النارية.

إلى جانب استدعاء رئيس اتحاد بسكرة بن عيسى فارس، والمكلف بالإعلام، قريري يازيد. في نفس اليوم، بداية من الساعة 12:00. بسبب الاتهامات التي تم اطلاقها في حق الحكم غربال، عقب التعادل الأخير، أمام شباب بلوزداد.

وفي المقابل، تقرر توجيه انذار لمولودية وهران، وتغريم النادي بـ 20 مليون سنتيم. بسبب استعمال الأنصار وإلقائها على أرضية الميدان. وهي نفس العقوبة المسلطة على منافسه في ذات اللقاء، أولمبي الشلف.

كما تقرر أيضا معاقبة أولمبي أقبو، بغرامة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم. بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية. فيما عوقب لاعب شبيبة الساورة، غراب عبد القادر، بمباراة واحدة، عقب تعرضه للطرد في ذات اللقاء.

بينما أعلنت اللجنة، عن معاقبة وفاق سطيف، بمباراة واحدة من دون جمهور، وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم. بسبب استعمال “الفيميجان” وإلقاءها على أرضية الميدان، مع توجيه انذار ثالث للفريق.

فيما تم ايقاف المدرب المساعد لفريق اتحاد بسكرة، بودراع لطفي، إلى غاية الاستماع إليه الخميس المقبل، 10 أكتوبر الجاري.