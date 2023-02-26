الاتحاد الأوروبي يؤجل إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر

قام الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتأجيل إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS). هذه المرة لعام 2024، دون إعطاء تاريخ محدد، أو حتى شهر.

وحدث تأخير موعد طرح ETIAS دون أي تحذير من قبل الاتحاد الأوروبي. ببساطة عن طريق تغيير التاريخ في موقع الهجرة والشؤون الداخلية التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي إلى 2024، بدلاً من نوفمبر 2023 ، كما كان من قبل.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) في عام 2024.

كان من المفترض أيضًا أن يصبح هذا الأخير ساريًا في ماي 2023، لكن تم تأجيله حتى نهاية العام. لا يزال التاريخ الدقيق لطرح EES غير معروف أيضًا.

وقد تم إنشاء كل من ETIAS و EES من قبل الاتحاد الأوروبي في محاولة لتعزيز الأمن في الكتلة. وتتبع من يخطط للحضور ومن يدخل ومن يغادر الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

ومن المتوقع أن يؤثر ETIAS على 1.4 مليار شخص من أكثر من 60 دولة مختلفة في العالم. والذين يسافرون حاليًا إلى دول منطقة شنغن الـ 27 دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة إقامة قصيرة. بما في ذلك الأمريكيون والبريطانيون والألبان والكيوي والكنديون، إلخ.

وكان من المقرر إطلاق مخطط ETIAS لأول مرة في عام 2022 ثم تم تأجيله إلى نهاية العام نفسه. في وقت لاحق ، تم نقل التاريخ الذي يصبح فيه هذا المطلب إلزاميًا للمسافرين إلى 1 ماي 2023. وبدون أي إشعار أو أسباب وراء هذه الخطوة، تم تأجيل ETIAS إلى نوفمبر 2023.



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