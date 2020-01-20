الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، اليوم الاثنين، إنّ “الاتحاد الأوروبي سيناقش كل السبل لدعم وقف إطلاق النار الرسمي في ليبيا”.

وأشار أن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد الأوروبي لجعله ساري المفعول.

ونفذت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، أول خرق لوقف إطلاق النار، عقب اختتام مؤتمر برلين أعماله، أمس الأحد، بقصف منطقة صلاح الدين، جنوبي العاصمة طرابلس، بقذائف الهاون.

واتفق عدد من الدول الأجنبية في قمة برلين بشأن ليبيا، أمس الأحد، على دعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشارك في المؤتمر كل من الجزائر، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والكونغو.

إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فائز السراج، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

كما شاركت 4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.