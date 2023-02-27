الاتحاد الأوروبي يخطط للاعتراف المتبادل بشهادات الطلبة

حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة الجهود. من أجل إحراز تقدم في الاعتراف التلقائي والمتبادل بالدبلومات، بما في ذلك دبلومات التعليم العالي والثانوي. والدورات التدريبية، وكذلك فترات التعلم في الخارج.

في تقرير لها أشارت المفوضية إلى أن الدول الأعضاء يجب أن تعمل أكثر. من أجل التنفيذ الكامل لتوصية المجلس لجعل إدخال جميع الشهادات متبادلة وتلقائية بحلول عام 2025.

ويشير التقرير إلى أنه في مجال التعليم العالي، تم اتخاذ عدة خطوات من أجل تحقيق هدف 2025. حيث تقدم 12 دولة عضو قوانين وطنية للاعتراف التلقائي بشهادات التعليم العالي الصادرة عن أي عضو آخر تنص على.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن ثلاث دول أعضاء إضافية في طور تكييف تشريعاتها الوطنية. وتسع دول أعضاء أخرى تتيحها لعدد محدود من دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بأدوات الشفافية في بولونيا والاتحاد الأوروبي، كلاهما موجود في معظم الدول الأعضاء. على الرغم من أنه في 11 منها لم يتم تنفيذهما بالكامل.

وتؤكد المفوضية أن الافتقار إلى التنفيذ الكامل لهاتين الأداتين قد أعاق الثقة بين الدول الأعضاء والأنظمة. وهو أمر ضروري للاعتراف المتبادل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتدعي المفوضية أيضًا أن الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من العمل في مجال التعليم والتدريب الثانوي العالي. حيث إن الاعتراف التلقائي بالمؤهلات في هذا المستوى لجميع الاتحاد الأوروبي متطور جيدًا في 15 دولة عضو فقط. في حين أن ست دول أخرى لديها اعتراف تلقائي فقط عدد محدود من البلدان.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم ثمانية أعضاء فقط شكلاً من أشكال الاعتراف التلقائي للاعتراف بفترات الدراسة. في الخارج للتعليم الثانوي العالي، بينما لم يتخذ الباقون أي خطوات في هذا الصدد.

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