الاتحاد الأوروبي يخفف شروط الحصول على “البطاقة الزرقاء”

تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين ممثلي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، لتخفيف شروط الحصول على “البطاقة الزرقاء“.

وحسب موقع SchengenVisaInfo، فإن الهدف من الإصلاح هو جعل “البطاقة الزرقاء”، معادلة لـ “البطاقة الخضراء” الأمريكية الشهيرة.

وشدد الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضرورة تسهيل شروط الحصول على البطاقة الزرقاء.

وسيحصل الشباب المتخرجون وأصحاب المهن على تسهيلات للعثور على عمل بالاتحاد الأوروبي.

كما سيتم تقليص الحد الأدنى لمدة عقد العمل المقترح إلى ستة أشهر.

وتنص القواعد الجديدة على تسهيل الإجراءات للمتحصلين على مهارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT).

وسيسهل إصلاح “البطاقة الزرقاء” على حامليها التنقل داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسيتمكن حامل البطاقة الزرقاء وأسرته من الانتقال إلى دولة عضو أخرى بعد 12 شهرًا فقط من وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوفر القواعد الجديدة أيضًا إمكانية للأجنبي الذي يحمل بطاقة زرقاء لتغيير وظيفته خلال السنة الأولى من وصوله.

حيث يكون شرطًا فقط لإكمال اختبار العمل الجديد إذا كان يرغب في تغيير وظيفته أو صاحب العمل.

وسيتعين على حامل البطاقة الزرقاء فقط إخطار السلطات لاحقًا بتغييره في وضعه المهني.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون “مجتمعنا آخذ في الانكماش والشيخوخة، يجب أن نستمر في جذب المهارات والمواهب من الخارج”.

وبم يتم الاعلان عن موعد التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وبمجرد اعتمادها، سيكون أمام الدول الأعضاء سنتان لتكييف القواعد مع قوانينها الوطنية، حسب SchengenVisaInfo.