الاتحاد الأوروبي يطلق حملة لجمع 7.5 مليار يورو لمكافحة كورونا

يعتزم الإتحاد الأوروبي جمع 7.5 مليار يورو حوالي 8.1 مليار دولارلمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أن حملة جمع هذه الأموال عالمية ومن المقرر أن تبدأ يوم 4 ماي المقبل.

واشارت ذات المسؤولة إلى ان الاموال ستوجه لتدعيم وتعزيز جهود محاربة والحد من إنتشار كورونا وان”هذه خطوةٌ أولى فقط، ولكن سوف نحتاج المزيد في المستقبل”.

كما اكد رئيسة المفوضية الاوروبية أن “الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا في مساعدة العالم للتعاون في مكافحة فيروس كورونا”.