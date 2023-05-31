الاتحاد الأوروبي يعزز مراقبة أنظمة السفر بدون تأشيرة

قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات مهمة نحو مراقبة أنظمة السفر بدون تأشيرة في الاتحاد، ووضع عملية تشاور.

يأتي هذا التطور كاستجابة للحاجة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة. وكذلك المخاوف الأمنية داخل الكتلة.

في رسالة بتاريخ 20 مارس 2023 ، موجهة إلى المجلس، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين. إن “المفوضية ستعزز مراقبتها لمواءمة سياسة التأشيرات. وستقدم تقريرًا شاملاً يمهد الطريق أمام تشريع اقتراح بتعديل آلية تعليق التأشيرة “.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على ذلك بعد اعتماد البلاغ ، حيث تطلق المفوضية عملية تشاور لتحقيق الأهداف.

وفقًا للمفوضية، في حين أن السفر بدون تأشيرة يقدم فوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة. للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة، فقد أظهرت السنوات الأخيرة هجرة كبيرة. بالإضافة إلى تحديات أمنية ناجمة عن مثل هذا الترتيب.

وتشدد المفوضية على أن التوافق غير الكافي مع سياسة التأشيرات التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يحول بلدًا بدون تأشيرة إلى مركز عبور للقيود غير النظامية إلى الكتلة.

يشير نفس الشيء إلى أن هذا كان واضحًا بشكل خاص في 2022، عندما سجل غرب البلقان عددًا كبيرًا من الوافدين. من مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة. مما أدى إلى زيادة عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن المفوضية انخرطت في مناقشات مكثفة مع شركاء غرب البلقان. فقد تم تسليط الضوء على أن خطط مواطنة المستثمرين التي تديرها دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. تشكل مخاطر أمنية، من بين أمور أخرى.