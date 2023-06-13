الاتحاد الأوروبي يلزم الدول الرافضة لطالبي اللجوء بدفع ضريبة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقًا. والتي من شأنها أن تلزم دول الاتحاد الأوروبي إما بقبول حصة من طالبي اللجوء أو دفع رسوم. تتراوح بين 10000 و 22000 يورو لكل مهاجر.

وتم التأكيد على أن بولندا وهنغاريا عارضوا مثل هذه الفكرة، بينما لم تعتبر الخطة جيدة بما فيه الكفاية. من قبل بعض الدول الأخرى مثل إيطاليا ، وكذلك النمسا وهولندا. امتنعت دول أخرى مثل مالطا وبلغاريا وسلوفاكيا وليتوانيا عن التصويت.

وصرح نائب وزير الداخلية الليتواني ، أرنولداس أبرامافيتشيوس ، الذي كان حاضرًا أيضًا. في مجلس وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ، في المجلس أنه على الرغم من الجهود المبذولة. لإضفاء المرونة على آلية التضامن ، فإن النص الذي قدمته الرئاسة السويدية. ليتكون مجلس الاتحاد الأوروبي من بنود لا يمكن لدولة البلطيق الموافقة عليها.

وأشار أبرامافيوس، وفقًا لبيان، إلى أنه “من المحتمل ألا تتميز الآلية بإمكانية التنبؤ. حيث ستحدد اللائحة حدًا أدنى للتضامن فقط. وسيتغير نطاق التضامن كل عام وفقًا لتوصية المفوضية الأوروبية”. وزارة الداخلية الليتوانية.

لكن الاتفاق الذي تم تأكيده مؤخرًا جاء بعد ساعات من المفاوضات المتوترة.

اعتبرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي التغييرات الجديدة بمثابة توازن جيد للمسؤولية. تجاه الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء والتضامن في دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الاتفاقية نجاحًا تاريخيًا للاتحاد الأوروبي من قبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن التسوية ليست سهلة على الإطلاق. وأضافت أنه إذا كان بإمكان ألمانيا أن تقرر الإصلاح كحكومة فيدرالية ، لكانت ستبدو مختلفة.

وشدد الوزير على أنه إذا لم تقدم ألمانيا تنازلات، فإن محاولة مشاركة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء عبر الكتلة كانت ستفشل.

لو كانت ألمانيا قد صوتت ضد التسوية اليوم، إلى جانب المجر وبولندا، من بين دول أخرى. فإن سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة القائمة على التضامن كانت ستموت لسنوات.