الاتحاد الأوروبي يوافق على دخول مواطني هذا البلد بدون فيزا

تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه في القراءة الأولى فيما يتعلق بالسفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو.

وستسمح التغييرات الجديدة لحاملي جواز سفر كوسوفو بالسفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا. في فترة 180 يومًا، بينما وفقًا للمجلس، سيتم تطبيق الإعفاء من متطلبات التأشيرة. اعتبارًا من التاريخ الذي يصبح نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS). ساريًا اعتبارًا من 1 جانفي 2024 ، “أيهما يأتي أولاً”.

وأكد المجلس أن التغييرات الجديدة قبل التوقيع عليها، تحتاج إلى اعتمادها من قبل البرلمان الأوروبي. وكذلك نشرها في مجلة الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة الهجرة السويدية ، ماريا مالمر ستينرجارد “لقد بذلت كوسوفو جهودًا كبيرة لتحسين أمنها. وإدارتها للهجرة ومواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي. نتمنى أن يستمر تعاوننا في هذه المجالات مثمرًا “.

بالإضافة إلى ذلك، قدر المجلس أن دولة البلقان قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في جميع كتل خارطة طريق تحرير التأشيرات. وبالتالي، بناءً على التقييم، تقترح المفوضية إلغاء شرط التأشيرة لأولئك الذين يحملون جواز سفر كوسوفو.

ووفقًا للمجلس، فإن إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لكوسوفو. سيضمن أن إقليم غرب البلقان بأكمله يخضع لنظام التأشيرات نفسه.

ويشير البيان إلى أن المفوضية ستواصل مراقبة تنفيذ هذه المتطلبات. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا توافق سياسة التأشيرة ، من خلال آلية تحرير ما بعد التأشيرة.

وتحاول كوسوفو السماح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 19 فيفري 2012. ومع ذلك ، لم تنته العملية بعد ، على الرغم من حقيقة أن المفوضية الأوروبية قدرت في عام .2018 أن دولة البلقان قد استوفت جميع المتطلبات في من أجل استكمال هذه العملية.

في العام الماضي، قالت فرنسا إن عملية تحرير التأشيرات في كوسوفو يجب أن تكون مرتبطة بتفعيل ETIAS. كما تم دعم الاقتراح من قبل الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.