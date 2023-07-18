الاتحاد الأوروبي يوقع صفقة بمليار يورو مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية

وقعت سلطات الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو مع تونس في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من البلاد. ومساعدتها على تعزيز اقتصادها.

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل سياسيين من الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية يوم الأحد.

في الرحلة إلى تونس، رافق رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين ، رئيس وزراء هولندا، مارك روتي. ورئيس وزراء إيطاليا ، جورجيا ميلوني ، في ثاني رحلة لهذه المجموعة إلى تونس في شهر.

كما توضح دويتشه فيله ، خلال الزيارة إلى تونس ، أجرى وفد الاتحاد الأوروبي محادثات مع رئيس تونس ، قيس سعيد. حول التدابير التي يمكنهم اتخاذها لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي ، والتي كانت مشكلة متنامية.

واختتمت الزيارة بمراسم توقيع ، وسيتم الإعلان قريباً عن خطوات أخرى تعتزم السلطات اتخاذها.

في زيارة سابقة لتونس ، قالت فون دير لاين للرئيس سعيد. إنه سيتم تخصيص ما يصل إلى 900 مليون يورو للبلاد لمساعدتها في اقتصادها.

في ذلك الوقت ، قالت فون دير لاين أيضًا إن المفوضية ملتزمة بتخصيص 105 ملايين يورو إضافية لتونس هذا العام لوقف الهجرة غير النظامية. ويشير دويتشه فيله إلى أن هذا يمثل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتونس في العامين الماضيين.

“كلانا لديه مصلحة كبيرة في كسر نموذج العمل الساخر للمهربين والمُتجِرين. قالت فون دير لين مرة أخرى في جوان: إنه أمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بحياة البشر من أجل الربح.

بسبب وضعها الاقتصادي، يحاول عدد كبير من المواطنين التونسيين الوصول إلى الكتلة بشكل غير منتظم.

إيطاليا هي إحدى الدول التي سجلت عددًا كبيرًا من الوافدين غير النظاميين من تونس. شهدت بلدان أخرى أيضًا عددًا كبيرًا من الوافدين غير النظاميين من تونس. ولهذا السبب ، اعتُبر أنه من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات.