الاتحاد البرلماني الدولي يهنئ الرئيس تبون بفوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن 

هنّأ رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باشيكو، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الأممي لفترة 2024-2025.

واكد ذات البرلمان أن “تجربة الجزائر ودورها القيادي في محاربة الإرهاب سيفيدان هذه الهيئة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم في العالم”.

وبالمناسلة بعث دوارتي باشيكو برسالة تهنئة للرئيس تبون جاء فيها:

“سيدي الرئيس، أكتب إليكم بصفتي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لأقدّم لكم، باسمي وباسم هذه الهيئة البرلمانية الدولية، أحر التهاني بمناسبة انتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا غير دائم في مجلس الأمن لفترة 2024-2025”.

وتابع باشيكو “بودّي أن أعرب، من خلالكم سيدي الرئيس، للجزائر السداد في شغل هذا المنصب العالي المسؤولية واني على يقين بأنّ تجربة الجزائر ودورها القيادي في محاربة الإرهاب سيفيدان كثيرا هذه الهيئة في دورها المتمثل في الحفاظ على الأمن والسلم في العالم”.

و في الختام قال باشيكو “وأغتنم هذه السانحة كذلك لتهنئتكم سيدي الرئيس على تعيينكم من طرف الاتحاد الافريقي قائدا في مجال مكافحة الارهاب في القارة الافريقية”، مضيفاً: “إنّ هذا اعتراف مستحق بخبرتكم وبتجربة الجزائر في هذه المهام بالغة الأهمية”.