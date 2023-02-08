الاتحاد التركي لكرة القدم يقرر تمديد الميركاتو الشتوي

اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرار تمديد فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الجاري.

وأعلن الاتحاد التركي للعبة، عن تمديد آجال الميركاتو الستوي لعشرة أيام إضافية، بسبب الزلوال الذي ضرب البلد.

كما يأتي هذا القرار، بعدما أعلنت ذات الهيئة في وقت سابق عن توقيف كل النشاطات الرياضية في البلد لآجال غير محددة.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا، سبب خسائر كبير مادية وبشرية، مست حتى القطاع الرياضي للبلد.