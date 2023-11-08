إعــــلانات
الرياضة

الاتحاد السعودي يستقر على مدربه الجديد!

بقلم محمد لمين صحراوي
الاتحاد السعودي يستقر على مدربه الجديد!
  • 165
  • 0

اقتربت إدارة نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع اسم جديد، يقود العارضة الفنية لرفقاء كريم بن زيمة، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وكشف حساب موقع “زون سبورت” اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر منصة “إكس” بأن إدارة يريد التعاقد مع النمساوي، أوليفيي غلانسر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن النادي السعودي، سيقدم عرضا رسميا لأوليفيي غلانسر، بقيمة 10 ملايين أورو.

مشيرا في المقابل، بأن المدرب السابق لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليس الوحيدا في القائمة المصغرة التي وضعتها إدارة الاتحاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7gMis
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر