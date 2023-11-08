الاتحاد السعودي يستقر على مدربه الجديد!

اقتربت إدارة نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع اسم جديد، يقود العارضة الفنية لرفقاء كريم بن زيمة، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وكشف حساب موقع “زون سبورت” اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر منصة “إكس” بأن إدارة يريد التعاقد مع النمساوي، أوليفيي غلانسر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن النادي السعودي، سيقدم عرضا رسميا لأوليفيي غلانسر، بقيمة 10 ملايين أورو.

مشيرا في المقابل، بأن المدرب السابق لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليس الوحيدا في القائمة المصغرة التي وضعتها إدارة الاتحاد.