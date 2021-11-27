الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين: “تحالفات المغرب والإمارات مع الصهاينة حرام”

أعلن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عن حرمة التحالفات المبرمة بين عدد من الأنظمة العربية ودولة الكيان الصهيوني.

وقال الأمين العام للإتحاد العالمي للعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، في بيان نشره موقع الاتحاد، إن ما تقدم عليه بعض الدول العربية، مثل الإمارات والمغرب من “تحالفات وخطوات عملية” مع دولة الكيان، هو “عمل مدان ومحرّم شرعا”.

وأضاف أمين عام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في بيانه، أن هذا الأخير أكد مرارا وتكرارا على وقوفه الدائم مع المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، وضد الاحتلال، وأبدى رفضه للتطبيع معه من طرف أي دولة أو جماعة كانت.

وأشار البيان إلى أن ما تقدم عليه بعض الدول، مثل الإمارات والمغرب، من انغماس في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل، عمل مدان ومحرّم شرعا وخيانة للعهد العمري، والصلاحي، ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكّر علي محي الدين القره داغي، بأن الاتحاد أصدر في وقت سابق عدة بيانات لإدانة التطبيع مع المحتلين للقدس والمسجد الأقصى وفلسطين، بالإضافة إلى تنظيمه ندوات للتأكيد على أولوية هذه القضية، وعلى حرمة التطبيع، معتبرا أنه خيانة كبرى لقضيتنا الأولى.

وطالب اتحاد علماء المسلمين ببذل جميع الجهود المادية والمعنوية لتحرير الأراضي المحتلة جميعها، وعلى رأسها الأقصى والقدس الشريف.