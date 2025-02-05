الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعزي في وفاة سيد أحمد غزالي

تقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الأربعاء، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى كافة أفراد عائلة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وجاء في تعزية الاتحاد العام للعمال الجزائريين “بقلوب يعتصرها الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي. وبهذا المصاب الجلل يتقدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد أعمر تقجوت بأصدق عبارات التعازي والمواساة. إلى كافة أفراد عائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد. بواسع رحمته وأن يمن لأهله وذويه بجميل الصبر والسلوان”.

وتوفي رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، أمس الثلاثاء، بمستشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 88 سنة.

وتقلد الراحل منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 05 جوان 1991 خلفا لمولود حمروش إلى 8 جويلية 1992. أي في فترة حكم الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف. خلفه بلعيد عبد السلام.

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