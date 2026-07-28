الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ينصب زين الدين زيدان مدربا لـ”الديوك”

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بصفة رسيمة، تنصيب زين الدين زيدان، مدربا جديدا لمنتخب “الديوك”.

وعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فليب ديالو، مؤتمر صحفي، بحضور زيدان، أعلن من خلاله تنصيب “زيزو”، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي.

وصرح ديالو، في مؤتمره الصحفي، بأن تعيين زيدان، مدربا للمنتخب الفرنسي، يمثل لحظة استثنائية في تاريخ الكرة الفرنسية.

كما كشف رئيس الاتحاد الفرنسية لكرة القدم، بأنه بادر منذ فيفري 2025، بعد اجتماعات مع زيدان، لعرض مشروع قيادة المنتخب الفرنسي.

وأكد فليب ديالو، بأن تعيين زيدان جاء نتيجة توافق كامل بين الطرفين، في خطوة يأمل الاتحاد أن تضمن استمرار النجاحات التي حققها المنتخب الفرنسي خلال السنوات الماضية.