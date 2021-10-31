الاتحاد القطري يعزي الفاف في وفاة سرباح

توفي اليوم الجمعة حارس المنتخب الوطني الأسبق. مهدي سرباح عن عمر ناهز 68 سنة بعد معاناته مع المرض.

وتوفي سرباح بمقر سكناه بدرقانة في حدود منتصف النهار. وكان المرحوم أحد صانعي ملحمة خيخون في مونديال 1982.

ويعتبر مهدي سرباح من مواليد3 جانفي 1953 بالجزائر العاصمة، حيث بدأ مشواره الرياضي مع نادي اتحاد العاصمة

انتقل عام 1972 للعب مع شبيبة القبائل إلى غاية عام 1980، ليصبح أحسن حارس مرمى على مستوى الجزائر.

بعد مونديال إسبانيا عام1982 تلقى دعوة من ناديمانيك مونتريال الكندي ولعب له لمدة عام وشارك في بطولة أمريكا الشمالية.

بعودته الى الجزائر و انضم لرائد القبة، أين أنهى مشواره الكروي فيه. وتوّج معه عام 1981 بلقب البطولة الوطنية.

كما لعب المرحوم مع المنتخب الوطني لكرة القدم لعدة سنوات ما بين 1975 و1985 أهمها مونديال إسبانيا عام 1982.

بالاضافة الى كؤوس إفريقيا للأمم 1980 في نيجيريا، ووصل للنهائي، 1982 في ليبيا، 1984 في كوت ديفوار.

كما كانت شارك في الألعاب الأولمبية 1980 بموسكو. وفاز بذهبيتين في الألعاب المتوسطية 1975 وفي الألعاب الإفريقية 1978 في الجزائر.